Бен Йеддер: "Хет-трик посвящаю жене, семье и друзьям, которые были на стадионе"

Нападающий "Севильи" Виссам Бен Йеддер поделился эмоциями после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (3:0).

Напомним, что в этой игре форвард забил три мяча.

"Очень рад своим голам и победе команды. Хет-трик посвящаю жене, семье и друзьям, которые были на стадионе. На память об этом приятном событии я забрал мяч домой", - сказал он. | http://soccernews.ru