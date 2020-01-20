Бен Йеддер на заправке выручил фаната "Монако"
В соцсетях обсуждают достойный поступок нападающего "Монако" Виссама Бен Йеддера.
Сообщается, что футболист расплатился за бензин болельщика своей команды на заправке, когда у последнего возникли проблемы с банковской картой.
Кроме того, 29-летний форвард сфотографировался с фанатом.
В текущем сезоне Бен Йеддер забил 14 голов и сделал 7 ассистов в 21 матче в составе "Монако".
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