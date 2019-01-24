Бен Йеддер посвятил гол "Барселоне" пропавшему футболисту

Нападающий "Севильи" Виссам Бен Йеддер забил второй гол в ворота "Барселоны" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании (2:0).

Игрок посвятил этот гол пропавшему самолету с форвардом Эмилиано Салой, который перешел на днях из "Нанта" в "Кардифф".

Сала должен был прилететь из Нанта в Кардифф. Однако самолет с ним на борту пропал с радаров над Ла-Маншем.

Не пропустите: "Манчестер Сити" обыграл "Бертон" и прошел в финал Кубка лиги| http://soccernews.ru