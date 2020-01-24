Бен-Йеддер признан лучшим игроком Лиги 1 в декабре
Форвард "Монако" Виссам Бен-Йеддер получил индивидуальную награду от Лиги 1.
29-летнего футболиста признали лучшим игроком чемпионата Франции по итогам декабря 2019 года.
Félicitations à @WissBenYedder qui remporte Le Trophée @UNFP @EA_FIFA_France du Joueur du Mois en @Ligue1Conforama— Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) January 23, 2020
Cela récompense son excellent mois de décembre ! #TropheesUNFP #FUT20 #POTM #ad pic.twitter.com/4UKUiawTpJ
В прошлом месяце Бен-Йеддер провёл 4 матча в национальном первенстве, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
В течение декабря "Монако" выиграл три поединка в Лиге 1 из четырёх при одной ничьей.
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