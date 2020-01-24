Бен-Йеддер признан лучшим игроком Лиги 1 в декабре

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Бен-Йеддер признан лучшим игроком Лиги 1 в декабре

Форвард "Монако" Виссам Бен-Йеддер получил индивидуальную награду от Лиги 1.

29-летнего футболиста признали лучшим игроком чемпионата Франции по итогам декабря 2019 года.

В прошлом месяце Бен-Йеддер провёл 4 матча в национальном первенстве, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

В течение декабря "Монако" выиграл три поединка в Лиге 1 из четырёх при одной ничьей.

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