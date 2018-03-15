Бен-Йеддер, Толиссо и Погба вызваны в сборную Франции на матчи с Колумбией и Россией

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Бен-Йеддер, Толиссо и Погба вызваны в сборную Франции на матчи с Колумбией и Россией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласил список из игроков, которые вызваны для участия в товарищеских матчах с Колумбией (23 марта) и Россией (27 марта).

вратари: Альфонс Ареола (ПСЖ), Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Стив Манданда ("Марсель").

защитники: Люка Динь ("Барселона"), Лукас Эрнандес ("Атлетико"), Лоран Косиельни ("Арсенал"), Преснел Кимпембе (ПСЖ), Джибриль Сидибе ("Монако"), Бенжамен Павар ("Штутгарт"), Самуэль Умтити ("Барселона"), Рафаэль Варан ("Реал").

полузащитники: Блез Матюиди ("Ювентус"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Адриен Рабьо (ПСЖ), Нголо Канте ("Челси"), Корентен Толиссо ("Бавария"), Тома Лемар ("Монако").

нападающие: Оливье Жиру ("Челси"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Усман Дембеле ("Барселона"), Антони Мартиаль ("Манчестер Юнайтед"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Флориан Товен ("Марсель"), Виссам Бен-Йеддер ("Севилья").

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