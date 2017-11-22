Бен Йеддер: "У меня было ощущение, что я могу перевернуть матч с "Ливерпулем"

Нападающий "Севильи" Виссам Бен Йеддер поделился эмоциями после ничьей в матче 5-го тура группового турнира с "Ливерпулем"​ (3:3).

Напомним, что испанцы проигрывали 0:3, но сумели отыграться. Форвард отметился в этой игре дублем.

"У меня было ощущение, что я могу все перевернуть. Я чувствовал это, не знаю почему. Во втором тайме при 0:3 никто не представлял себе такой сценарий. Я делал все, чтобы помочь команде. Моя работа? Я много работаю, это хорошо. Буду продолжать в том же духе", - сказал он. | http://soccernews.ru