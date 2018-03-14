Бен Йеддер установил достижение в Лиге Чемпионов, которое доселе не покорилось ни одному игроку

Форвард испанской "Севильи" Виссам Бен Йеддер установил достижение, которое доселе не покорилось ни одному футболисту в рамках Лиги Чемпионов.

Так, 27-летний нападающий андалусийцев стал первым игроком, которому удалось отметиться дублем в воротах английского "Манчестер Юнайтед" в матче ЛЧ, выйдя на замену. Так, появившись на поле 72-й минуте, француз отметился результативными ударами на 74-й и 78-й минутах.

Напомним, сам матч между "Манчестер Юнайтед" и "Севильей" завершился со счетом 1:2. | soccernews.ru