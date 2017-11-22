Бен-Йеддер установил рекорд "Севильи"
Нападающий "Севильи" Виссам Бен-Йеддер оформил дубль в матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".
Теперь в активе 27-летнего француза 8 голов в составе андалусской команды в играх основного раунда ЛЧ.
Как сообщает Opta, Бен-Йеддер обновил клубный рекорд "Севильи" по этому показателю, став лучшим бомбардиром "нервионцев" в самом престижном еврокубковом турнире.
Бен-Йеддер превзошёл достижение Фредерика Кануте, который забил за "Севилью" 7 голов в Лиге Чемпионов.
Не пропустите: Бен Йеддер: "У меня было ощущение, что я могу перевернуть матч с "Ливерпулем". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|12
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|2
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|12
|30
|3
|Реал Мадрид
|12
|24
|4
|Атлетико Мадрид
|12
|24
|5
|Севилья
|12
|22
|6
|Вильярреал
|12
|21
|7
|Реал Сосьедад
|12
|18
|8
|Бетис
|11
|17
|9
|Леганес
|12
|17
|10
|Хетафе
|12
|16
|11
|Жирона
|12
|16
|12
|Леванте
|12
|15
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|Сельта Виго
|12
|14
|14
|Эспаньол
|12
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|15
|Атлетик Бильбао
|12
|12
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|12
|11
|17
|Эйбар
|11
|8
|18
|Малага
|12
|7
|19
|Алавес
|12
|6
|20
|Лас Пальмас
|12
|6