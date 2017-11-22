Бен-Йеддер установил рекорд "Севильи"

Нападающий "Севильи" Виссам Бен-Йеддер оформил дубль в матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

Теперь в активе 27-летнего француза 8 голов в составе андалусской команды в играх основного раунда ЛЧ.

Как сообщает Opta, Бен-Йеддер обновил клубный рекорд "Севильи" по этому показателю, став лучшим бомбардиром "нервионцев" в самом престижном еврокубковом турнире.

Бен-Йеддер превзошёл достижение Фредерика Кануте, который забил за "Севилью" 7 голов в Лиге Чемпионов.

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