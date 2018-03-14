Бен Йеддер уступает только Роналду в скорострельности в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов

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Бен Йеддер уступает только Роналду в скорострельности в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов

Нападающий "Севильи" Виссам Бен Йеддер оформил дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

Чтобы забить два гола в поединке на "Олд Траффорд", 27-летнему французу потребовалось всего 22 минуты.

Таким образом, Бен Йеддер в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов тратит на один мяч в среднем 65 минут. По этому показателю он уступает только форварду "Реала" Криштиану Роналду (63 минуты на гол).

Не пропустите: Бен Йеддер установил достижение в Лиге Чемпионов, которое доселе не покорилось ни одному игроку. | http://soccernews.ru

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