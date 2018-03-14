Бен-Йеддер забил больше голов в ворота топ-6 английских клубов, чем Лукаку

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Бен-Йеддер забил больше голов в ворота топ-6 английских клубов, чем Лукаку

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Севилья" победила против "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

Оба гола у севильцев на счету французского нападающего Виссама Бен-Йеддера. В этом сезоне форвард забил пять мячей в ворота клубов первой шестерки Премьер-лиги.

Это больше, чем у нападающего манкунианцев Ромелу Лукаку, который отличился всего 1 раз.

Стоит отметить, что "Манчестер Юнайтед" купил 24-летнего Лукаку прошлым летом за 85 миллионов евро. 27-летний Бен-Йеддер обошелся "Севилье" в 9,5 миллионов евро летом 2016 года.

Не пропустите: Бен-Йеддер установил рекорд "Севильи". | http://soccernews.ru

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