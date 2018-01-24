Бен Йеддер заявил о желании покинуть "Севилью"

Нападающий "Севильи" Виссам Бен Йеддер заявил о желании покинуть испанский клуб.

Как сообщает источник, у форварда нет желания работать под руководством Винченцо Монтеллы.

Дело в том, что итальянец не видит Бен Йеддера игроком стартового состава.

В текущем сезоне Бен Йеддер сыграл в 25 матчах во всех турнирах и забил 16 голов. Он является лучшим бомбардиром команды.

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