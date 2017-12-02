Бенатиа: "Мы подошли к матчу против "Наполи" с правильным отношением"

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Бенатиа: "Мы подошли к матчу против "Наполи" с правильным отношением"Защитник "Ювентуса" Мехди Бенатиа подвел итоги матча 15-го тура чемпионата Италии против "Наполи" (1:0).

"Мы подошли к матчу против "Наполи" с правильным отношением, чего нам раньше не хватало. Мы ворвались в чемпионскую гонку и сделали ее открытой. Мы должны были одержать победу над неаполитанцами, чтобы продолжить борьбу. Мы отлично сыграли в обороне и воспользовались возможностью забить гол", - отметил он.

"Ювентус" занимает второе место турнирной таблицы чемпионата Италии, уступая лидеру "Наполи" 1 балл.  | http://soccernews.ru

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