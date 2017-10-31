Бенатиа не сыграет с лиссабонским "Спортингом"

Защитник туринского "Ювентуса" Мехди Бенатиа не поможет своей команде в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против лиссабонского "Спортинга".

30-летний марокканец до сих пор восстанавливается после травмы, поэтому не попал в заявку "бьянконери" на поединок с "львами".

Напомним, что матч "Спортинг" - "Ювентус" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.

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