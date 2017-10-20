Бенатиа не сыграет с "Ювентусом"

Защитник туринского "Ювентуса" Мехди Бенатиа не поможет своей команде в матче девятого тура Серии А против "Удинезе", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, марокканский центрбек не успевает восстановиться после травмы лодыжки к поединку с фриульцами.

Напомним, что матч "Удинезе" - "Ювентус" состоится в воскресенье в 19:00 по московскому времени.

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