Бенатиа объяснил, почему отказал "Манчестер Юнайтед"

Новичок катарского клуба "Аль-Духайль" Мехди Бенатиа объяснил, почему во время зимнего трансферного окна отказал "Манчестер Юнайтед".

"Я хочу, чтобы все уважали моё решение, потому что я принял его ради себя и моей семьи. У меня есть желание, чтобы мои дети росли в мусульманском окружении" - цитирует 31-летнего футболиста официальный сайт клуба.

Отметим, что у марокканца четверо детей - два сына и две дочери.

"Аль-Духайль" купил Бенатиа у "Ювентуса" за 8 миллионов евро, ещё 2 миллиона туринский клуб может получить в виде бонусов.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" нацелился на звезду "Реала". | http://soccernews.ru