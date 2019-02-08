Бенатиа объяснил, почему отказал "Манчестер Юнайтед"

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Бенатиа объяснил, почему отказал "Манчестер Юнайтед"

Новичок катарского клуба "Аль-Духайль" Мехди Бенатиа объяснил, почему во время зимнего трансферного окна отказал "Манчестер Юнайтед".

"Я хочу, чтобы все уважали моё решение, потому что я принял его ради себя и моей семьи. У меня есть желание, чтобы мои дети росли в мусульманском окружении" - цитирует 31-летнего футболиста официальный сайт клуба.

Отметим, что у марокканца четверо детей - два сына и две дочери.

"Аль-Духайль" купил Бенатиа у "Ювентуса" за 8 миллионов евро, ещё 2 миллиона туринский клуб может получить в виде бонусов.

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