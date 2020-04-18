Бенатиа: "Роналду - номер один как футболист и как человек"

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Бенатиа: "Роналду - номер один как футболист и как человек"

Экс-защитник туринского "Ювентуса" Мехди Бенатиа высказался об игровых и человеческих качествах бывшего партнёра по команде Криштиану Роналду.

"Он абсолютный номер один как футболист и как человек. Он очень умный, даже вне поля. Его мозг всегда работает быстрее, чем у кого-либо", - цитирует марокканца Goal.com.

35-летний Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года. В текущем сезоне он забил 25 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.

33-летний Бенатиа покинул "старую синьору" в январе 2019 года и сейчас играет в катарском "Аль-Духаиле".

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Комментарии

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Лишить Картон Пеналду зарплаты будет верным шагом на пути избавления клуба от этого балласта. Картонное наманикюренное и напомаженное недоразумение должен еще сам приплачивать за то, что его терпят в таком великом клубе. А деньги нужно раздать фанатам Старой Сеньоры, которые вынуждены смотреть на его жалкую низкокачественную игру, от которой идет кровь из глаз - ни мяч принять нормально не может, ни ускорится, ни пробить. Бесполезное, старое португальское гнилое заднеприводное полено, которое способно только часами смотреть на себя в зеркало , пора отправить в Турцию или Китай.. Forza Juve!

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