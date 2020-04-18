Бенатиа: "Роналду - номер один как футболист и как человек"
Экс-защитник туринского "Ювентуса" Мехди Бенатиа высказался об игровых и человеческих качествах бывшего партнёра по команде Криштиану Роналду.
"Он абсолютный номер один как футболист и как человек. Он очень умный, даже вне поля. Его мозг всегда работает быстрее, чем у кого-либо", - цитирует марокканца Goal.com.
35-летний Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года. В текущем сезоне он забил 25 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.
33-летний Бенатиа покинул "старую синьору" в январе 2019 года и сейчас играет в катарском "Аль-Духаиле".
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|О
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|Аталанта
|25
|48
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|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
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|7
|Милан
|26
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|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
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|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
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