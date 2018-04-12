Бенатиа: "Я опередил нападающего "Реала" и сыграл в мяч"

Защитник "Ювентуса" Мехди Бенатиа прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота своей команды во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала" (3:1).



"Реал" – великий клуб, но каждый раз, когда возникает спорная ситуация, они получают решение в их пользу, и Роналду забивает. Я опередил нападающего "Реала" Лукаса Васкеса и сыграл в мяч. Он упал, потому что ему уже ничего не оставалось. Можно увидеть, как мяч отскакивает от моей ноги. Поставить такой пенальти – это абсурд.

Мы стали жертвами ситуации, но все равно очень гордимся тем, что сделали", - сказал он.

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