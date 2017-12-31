Бенатиа: "Я поздравляю "Наполи" с победой в первом круге Серии А, но главное это победа по итогам всего сезона"

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Бенатиа: "Я поздравляю "Наполи" с победой в первом круге Серии А, но главное это победа по итогам всего сезона"
Защитник "Ювентуса" Медхи Бенатиа доволен победой своей команды над "Вероной" (3:1) в матче 19-го тура чемпионата Италии.

"Нам было важно добиться победы в этом поединке. Мы потеряли контроль над игрой после гола Матюиди, но сумели прийти в себя после ответного мяча Касереса. Я поздравляю "Наполи" с победой в первом круге Серии А, но главное это победа по итогам всего сезона", - приводит слова Бенатии Football Italia.

Напомним, что после 19 туров "Ювентус" занимает второе место в турнирной таблице и отстает от лидирующего "Наполи" на одно очко.

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