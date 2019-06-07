Бенатия может вернуться в "Ювентус"

"Ювентус" проявляет интерес к марокканскому защитнику "Аль-Духайля" Мехди Бенатия, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб ищет замену центральному защитнику Андреа Барцальи, который завершил карьеру.

Напомним, что Бенатия ранее выступал за "Ювентус" на протяжении трех лет, но вынужден был покинуть клуб из-за конфликта с бывшим главным тренером туринского клуба Массимилиано Аллегри, который недавно ушел в отставку.

32-летний Бенатия перешел в "Аль-Духайль" прошлой зимой за восемь миллионов евро. Всего за катарский клуб он провел 13 матчей и забил 2 гола.

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