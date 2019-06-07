Бенатия может вернуться в "Ювентус"
"Ювентус" проявляет интерес к марокканскому защитнику "Аль-Духайля" Мехди Бенатия, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, итальянский клуб ищет замену центральному защитнику Андреа Барцальи, который завершил карьеру.
Напомним, что Бенатия ранее выступал за "Ювентус" на протяжении трех лет, но вынужден был покинуть клуб из-за конфликта с бывшим главным тренером туринского клуба Массимилиано Аллегри, который недавно ушел в отставку.
32-летний Бенатия перешел в "Аль-Духайль" прошлой зимой за восемь миллионов евро. Всего за катарский клуб он провел 13 матчей и забил 2 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17