Бенатия назвал Аллегри предателем



Бывший защитник "Ювентуса" Мехди Бенатия заявил, что его предал экс-наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри.

"В 2018 году у нас у всех была ужасная неделя после поражения от "Наполи". Особенно тяжело было мне. Этот матч был одним из лучших для меня в составе "Ювентуса". Практически весь матч я оборонялся в одиночку из-за травмы Кьеллини. Я много раз спас команду. Но в концовке случился тот угловой. Арбитр предупредил всех, что он следит, чтобы никто не хватал никого за футболку. Поэтому я не трогал Кулибали. Мы проиграли со счетом 0:1 и я почувствовал, что потерял все. Я три ночи не спал после этого матча.

Потом нас ждал важный матч с "Интером", но Аллегри решил не использовать меня. Я подумал, что это наказание за тот эпизод в игре с "Наполи". Мы победили 3:2, а затем стали чемпионами. Но тренер продолжал меня игнорировать. Я был удивлен: "Неужели он не видел, как здорово я играл с "Наполи" до эпизода с голом?" В тот матче "Наполи" играл намного лучше и мог забить много голов.

Я почувствовал, что меня предали. Я выходил на поле даже с травмой, так как понимал, что нужен команде. Поэтому предательство Аллегри сильно ранило меня", - приводит слова Бенатиа Sky Sport Italia.

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