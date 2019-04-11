Бенаюн объявил о завершении карьеры

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Бенаюн объявил о завершении карьеры

Известный израильский полузащитник Йосси Бенаюн принял решение о завершении карьеры игрока. 

Бенаюн в своем Instagram поблагодарил партнеров, тренеров и фанатов, с которыми он пересекался за карьеру.

38-летний Бенаюн выступал за "Хапоэль" (Беэр-Шева), "Маккаби" (Хайфа), "Расинг", "Вест Хэм", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Куинз Парк Рейнджерс", "Маккаби" (Тель-Авив), "Бейтар" и "Маккаби" (Петах-Тиква). За сборную Израиля сыграл 102 матчей и забил 24 гола. Двукратный чемпион Израиля, победитель Лиги Европы.

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