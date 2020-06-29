Бенаюн рассказал, какие российские клубы им интересовались

Теги йосси бенаюнспартак москвалокомотив москвадинамо москвацска москва

Бенаюн рассказал, какие российские клубы им интересовались

Известный в прошлом израильский футболист Йосси Бенаюн признался, что в своё время у него было несколько предложений о переезде в Россию.

"Такие переговоры действительно были, и несколько раз. Сначала у меня были варианты со "Спартаком", а затем спустя несколько лет ещё с "Локомотивом". Но всё время в последние минуты что-то шло не так, и сделки срывались. Помню, ещё и разговоры про "Динамо" и ЦСКА. Готов ли был я к переезду в Россию? Да, почему нет?

Считаю, что в России есть несколько сильных команд, которые всегда играют в еврокубках. Но чего уже сейчас об этом говорить, когда моя карьера окончена. Может, когда-нибудь в следующей жизни я ещё поиграю в России (смеется). Или приеду в один из российских клубов как спортивный директор", - сказал Бенаюн.

Напомним, что именитый полузащитник большую часть карьеры провёл в АПЛ, где выступал за пять клубов, в том числе "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал".

Не пропустите: Кокорин опубликовал фотографию, на которой не соблюдает социальную дистанцию. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Очередной неубедительный матч выводит "Реал" на первое место Ла Лиги: на этот раз не устоял последний "Эспаньол"

Очередной неубедительный матч выводит "Реал" на первое место Ла Лиги: на этот раз не устоял последний "Эспаньол"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов