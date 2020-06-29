Бенаюн рассказал, какие российские клубы им интересовались

Известный в прошлом израильский футболист Йосси Бенаюн признался, что в своё время у него было несколько предложений о переезде в Россию.

"Такие переговоры действительно были, и несколько раз. Сначала у меня были варианты со "Спартаком", а затем спустя несколько лет ещё с "Локомотивом". Но всё время в последние минуты что-то шло не так, и сделки срывались. Помню, ещё и разговоры про "Динамо" и ЦСКА. Готов ли был я к переезду в Россию? Да, почему нет?

Считаю, что в России есть несколько сильных команд, которые всегда играют в еврокубках. Но чего уже сейчас об этом говорить, когда моя карьера окончена. Может, когда-нибудь в следующей жизни я ещё поиграю в России (смеется). Или приеду в один из российских клубов как спортивный директор", - сказал Бенаюн.

Напомним, что именитый полузащитник большую часть карьеры провёл в АПЛ, где выступал за пять клубов, в том числе "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал".

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