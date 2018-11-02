Бендтнер арестован на 50 суток за нападение на таксиста



Датского нападающего "Русенборга" Никласа Бендтнера признали виновным в нападении на таксиста, сообщает The Guardian.

В качестве наказания футболист приговорен к 50 суткам тюремного заключения. Адвокат игрока подал апелляцию.

Напомним, что в ночь с 8 на 9 сентября Бендтнер сломал таксисту челюсть. При этом девушка Бендтнера считает, что форвард защищался от нападения таксиста.

В этом сезоне 30-летний Бендтнер провел за "Русенборг" 33 матча и забил 10 голов.

Не пропустите: Мамаев продолжает получать зарплату сидя в СИЗО. | http://soccernews.ru