Бендтнер арестован на 50 суток за нападение на таксиста

Теги никлас бендтнеррусенборг

Бендтнер арестован на 50 суток за нападение на таксиста
Датского нападающего "Русенборга" Никласа Бендтнера признали виновным в нападении на таксиста, сообщает The Guardian.

В качестве наказания футболист приговорен к 50 суткам тюремного заключения. Адвокат игрока подал апелляцию.

Напомним, что в ночь с 8 на 9 сентября Бендтнер сломал таксисту челюсть. При этом девушка Бендтнера считает, что форвард защищался от нападения таксиста.

В этом сезоне 30-летний Бендтнер провел за "Русенборг" 33 матча и забил 10 голов.

Не пропустите: Мамаев продолжает получать зарплату сидя в СИЗО. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

"Спартак" - "Урал": анонс и прогноз воскресного матча 13 тура РПЛ

"Спартак" - "Урал": анонс и прогноз воскресного матча 13 тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Русенборг 30 69
2 Бранн 30 54
3 Одд Гренланд 30 51
4 Хаугесунд 30 46
5 Молде 30 45
6 Сарпсборг 08 30 45
7 Стремсгодсет 30 44
8 Викинг 30 43
9 Олесунн 30 42
10 Волеренга 30 38
11 Согндал 30 36
12 Лиллестрем 30 34
13 Тромсе 30 34
14 Стабек 30 31
15 Будё / Глимт 30 30
16 Старт 30 16
Полная таблица

топ-5 тегов