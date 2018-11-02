Бендтнер арестован на 50 суток за нападение на таксиста
Датского нападающего "Русенборга" Никласа Бендтнера признали виновным в нападении на таксиста, сообщает The Guardian.
В качестве наказания футболист приговорен к 50 суткам тюремного заключения. Адвокат игрока подал апелляцию.
Напомним, что в ночь с 8 на 9 сентября Бендтнер сломал таксисту челюсть. При этом девушка Бендтнера считает, что форвард защищался от нападения таксиста.
В этом сезоне 30-летний Бендтнер провел за "Русенборг" 33 матча и забил 10 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Русенборг
|30
|69
|2
|Бранн
|30
|54
|3
|Одд Гренланд
|30
|51
|4
|Хаугесунд
|30
|46
|5
|Молде
|30
|45
|6
|Сарпсборг 08
|30
|45
|7
|Стремсгодсет
|30
|44
|8
|Викинг
|30
|43
|9
|Олесунн
|30
|42
|10
|Волеренга
|30
|38
|11
|Согндал
|30
|36
|12
|Лиллестрем
|30
|34
|13
|Тромсе
|30
|34
|14
|Стабек
|30
|31
|15
|Будё / Глимт
|30
|30
|16
|Старт
|30
|16