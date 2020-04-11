Бендтнер хочет стать тренером

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Бендтнер хочет стать тренером

Известный датский футболист Никлас Бендтнер рассказал о желании попробовать свои силы в тренерском ремесле.

"Одна из ролей, в которую я мог бы вписаться - это быть тренером. Стремлюсь пройти курсы обучения и получить необходимые лицензии", - цитирует скандального нападающего BT Sport.

32-летний Бендтнер известен по выступлениям за "Арсенал", "Ювентус" и "Вольфсбург". Его последним клубом был "Копенгаген". Сейчас датчанин является свободным агентом.

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