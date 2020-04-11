Бендтнер хочет стать тренером
Известный датский футболист Никлас Бендтнер рассказал о желании попробовать свои силы в тренерском ремесле.
"Одна из ролей, в которую я мог бы вписаться - это быть тренером. Стремлюсь пройти курсы обучения и получить необходимые лицензии", - цитирует скандального нападающего BT Sport.
32-летний Бендтнер известен по выступлениям за "Арсенал", "Ювентус" и "Вольфсбург". Его последним клубом был "Копенгаген". Сейчас датчанин является свободным агентом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Мидтъюлланд
|24
|62
|2
|Копенгаген
|24
|50
|3
|АГФ
|23
|40
|4
|Брондбю
|24
|39
|5
|Нордсьелланд
|24
|38
|6
|АаБ
|24
|37
|7
|Рандерс
|23
|34
|8
|Люнгбю
|24
|31
|9
|ОБ
|24
|30
|10
|Хорсенс
|24
|28
|11
|СендерийскЕ
|24
|26
|12
|Хобро
|24
|19
|13
|Эсбьерг
|24
|17
|14
|Силкеборг
|24
|15