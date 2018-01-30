Бендтнер интересен французскому клубу

"Бордо" нацелился на нападающего "Русенборга" Никласа Бендтнера, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, французский клуб намерен арендовать 30-летнего футболиста до конца текущего сезона.

Сам Бендтнер также заинтересован в переходе в "Бордо", так как хочет в преддверии ЧМ-2018 играть в более сильном чемпионате.

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