Нападающий сборной Дании Никлас Бендтнер может не сыграть на Чемпионате Мира-2018.

Форвард "Русенборга" травмировался в игре национального первенства Норвегии с "Бранном" (1:2).

У датчанина диагностировано повреждение мышц паха, из-за чего Бендтнер может пропустить от двух до четырех недель.

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