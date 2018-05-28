Бендтнер может не сыграть на Чемпионате Мира-2018

Теги данияниклас бендтнер

Бендтнер может не сыграть на Чемпионате Мира-2018Нападающий сборной Дании  Никлас Бендтнер может не сыграть на Чемпионате Мира-2018.

Форвард "Русенборга" травмировался в игре национального первенства  Норвегии с "Бранном" (1:2).

У датчанина диагностировано повреждение мышц паха, из-за чего Бендтнер может пропустить от двух до четырех недель.

Читайте: Бендтнер признался, что хотел бы вернуться в Данию | http://soccernews.ru

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