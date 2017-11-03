Бендтнер: "Мы должны были побеждать "Зенит"

Нападающий "Русенборга" Никлас Бендтнер поделился эмоциями после ничьей с "Зенитом" (1:1) в матче группового турнира Лиги Европы.

По его словам, норвежцы должны были обыгрывать российский клуб.

"Если в таком турнире не играть в обороне на все сто процентов, то тебя обязательно накажут. Мы должны были побеждать 1:0. Будем учиться на своих ошибках", - отметил он. | http://soccernews.ru