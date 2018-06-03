Бендтнер не включен в заявку сборной Дании на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Дании Оге Харайде назвал итоговый состав команды на Чемпионат Мира-2018.

Стоит отметить, что в заявку не попал нападающий Никлас Бендтнер, который получил травму несколько дней назад.

Вратари: Фредерик Реннов ("Брондбю"), Йонас Лессль ("Хаддерсфилд"), Каспер Шмейхель ("Лестер")

Защитники: Андреас Кристенсен ("Челси"), Хенрик Дальсгор ("Брентфорд"), Янник Вестергор ("Боруссия" Менхенгладбах), Йенс Ларсен ("Удинезе"), Йонас Кнудсен ("Ипсвич Таун"), Матиас Йоргенсен ("Хаддерсфилд"), Симон Кьяер ("Севилья")

Полузащитники: Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм"), Лассе Шене ("Аякс"), Лукас Лерагер ("Бордо"), Микаэль Крон-Дели ("Депортиво"), Томас Дилэйни ("Вердер"), Вилльям Квист ("Копенгаген");

Нападающие: Андреас Корнелиус ("Аталанта"), Каспер Дольберг ("Аякс"), Мартин Брэйтуэйт ("Бордо"), Николай Йоргенсен ("Фейеноорд"), Пионе Систо ("Сельта"), Виктор Фишер ("Копенгаген"), Юссуф Поульсен ("РБ Лейпциг").

Напомним, что на ЧМ-2018 Дания попала в одну группе со сборными Австралии, Франции и Перу.

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