Бендтнер объяснил, почему проститутки лучше любовниц
Нападающий сборной Дании Никлас Бендтнер рассказал о своих сексуальных похождениях.
"Снять проститутку намного безопаснее, чем знакомиться с девушками. Я знаю много историй, связанных с вымогательством. Девушки сначала соглашаются на секс, затем фотографируют тебя голого, после чего требуют деньги, иначе грозят обнародовать фото.
Одна из моих любовниц сказала мне, что беременна. Потом она сказала, что может исправить это за определенную сумму. Я спросил, что она хочет. На это девушка сказала, что хочет новые сиськи. Я был вынужден оплатить ее операцию. Другая девушка залезла в моей телефон, когда я спал. Там она увидела мою переписку с другими любовницами. На следующее утро я остался без девушки и вещей. Она выбросила их из окна", – приводит слова Бендтнера The Sun.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Guadalajara Premier
|30
|64
|2
|Loros Universidad
|30
|63
|3
|Tepatitlán de Morelos
|30
|56
|4
|Reynosa
|30
|55
|5
|UA Chihuahua
|30
|55
|6
|Murciélagos
|30
|54
|7
|Necaxa II
|30
|54
|8
|Coras de Nayarit
|30
|52
|9
|Gavilanes FC Matamoros
|30
|49
|10
|Correcaminos UAT II
|30
|40
|11
|Монаркас Морелия II
|30
|37
|12
|Эстудиантес Текос
|30
|34
|13
|Leones Negros
|30
|34
|14
|Дуранго
|30
|24
|15
|Pacific
|30
|23
|16
|Cimarrones de Sonora II
|30
|9
|Группа 2
|М
|О
|1
|Ирапуато
|30
|73
|2
|UA Zacatecas
|30
|54
|3
|Jiquipilas
|30
|52
|4
|Pumas UNAM Premier
|30
|52
|5
|Крус Асул Идальго
|30
|50
|6
|Real Zamora
|30
|49
|7
|Inter Playa del Carmen
|30
|49
|8
|Toluca Premier
|30
|44
|9
|Ла Пьедад
|30
|43
|10
|Coyotes
|30
|42
|11
|Pioneros de Cancún
|30
|35
|12
|Орисаба
|30
|34
|13
|América Premier
|30
|29
|14
|Cocodrilos de Tabasco
|30
|29
|15
|Sporting Canamy
|30
|29
|16
|Yalmakan
|30
|24