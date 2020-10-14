Бендтнер объяснил, почему проститутки лучше любовниц

Нападающий сборной Дании Никлас Бендтнер рассказал о своих сексуальных похождениях.

"Снять проститутку намного безопаснее, чем знакомиться с девушками. Я знаю много историй, связанных с вымогательством. Девушки сначала соглашаются на секс, затем фотографируют тебя голого, после чего требуют деньги, иначе грозят обнародовать фото.

Одна из моих любовниц сказала мне, что беременна. Потом она сказала, что может исправить это за определенную сумму. Я спросил, что она хочет. На это девушка сказала, что хочет новые сиськи. Я был вынужден оплатить ее операцию. Другая девушка залезла в моей телефон, когда я спал. Там она увидела мою переписку с другими любовницами. На следующее утро я остался без девушки и вещей. Она выбросила их из окна", – приводит слова Бендтнера The Sun.

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