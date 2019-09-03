Бендтнер перед дедлайном сменил клуб

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Бендтнер перед дедлайном сменил клуб

Нападающий "Русенборга" Никлас Бендтнер перед самым закрытием трансферного окна перешёл в "Копенгаген".

Сумма сделки неизвестна. Контракт датчанина с новым клубом носит краткосрочный характер и рассчитан до 31 декабря текущего года.

Бендтнер выступал за "Русенборг" с марта 2017 года, сыграл 86 матчей, забил 35 голов и сделал 13 ассистов.

31-летний форвард прославился, защищая цвета "Арсенала" и "Ювентуса". Его рыночная стоимость - 1 миллион евро.

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