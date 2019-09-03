Бендтнер перед дедлайном сменил клуб
Нападающий "Русенборга" Никлас Бендтнер перед самым закрытием трансферного окна перешёл в "Копенгаген".
Сумма сделки неизвестна. Контракт датчанина с новым клубом носит краткосрочный характер и рассчитан до 31 декабря текущего года.
Бендтнер выступал за "Русенборг" с марта 2017 года, сыграл 86 матчей, забил 35 голов и сделал 13 ассистов.
31-летний форвард прославился, защищая цвета "Арсенала" и "Ювентуса". Его рыночная стоимость - 1 миллион евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Копенгаген
|7
|21
|2
|Мидтъюлланд
|7
|19
|3
|Нордсьелланд
|8
|13
|4
|Брондбю
|7
|13
|5
|ОБ
|8
|11
|6
|АаБ
|7
|10
|7
|СендерийскЕ
|8
|10
|8
|Люнгбю
|7
|9
|9
|АГФ
|7
|8
|10
|Хобро
|8
|8
|11
|Хорсенс
|7
|6
|12
|Рандерс
|7
|5
|13
|Эсбьерг
|7
|5
|14
|Силкеборг
|7
|3