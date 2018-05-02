Бендтнер признался, что хотел бы вернуться в Данию

Теги копенгагенниклас бендтнеррусенборг

Бендтнер признался, что хотел бы вернуться в ДаниюНападающий "Русенборга" Никлас Бендтнер заявил, что когда-то хотел бы вернуться "Копенгаген".

Напомним, что именно в составе датского клуба делал первые шаги в профессиональном футболе, после чего перебрался в "Арсенал".

"Для меня было бы честью представлять "Копенгаген" и носить футболку этого клуба", - сказал форвард.

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