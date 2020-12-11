Бендтнер рассказал, как оскорбил Венгера в 2013 году

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Бендтнер рассказал, как оскорбил Венгера в 2013 году

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" Никлас Бендтнер поделился воспоминаниями о перепалке с экс-тренером "канониров" Арсеном Венгером.

"Мы с уважением относились друг к другу и были максимально честны. Но летом 2013 года я хотел уйти, а "Кристал Пэлас" сделал отличное предложение. "Арсенал" не отпустил меня, поскольку не смог найти замену. Венгер сообщил об этом по телефону. Это было для меня сильным ударом, поскольку я всю неделю ждал этого. Я назвал Арсена дрочилой и мудаком, чтобы вынудить его продать меня, но это не сработало.

Венгер объяснил, что такое решение было принято на благо клуба. И я не смел с ним спорить. Это был единственный раз, когда у нас состоялся горячий разговор. Всё остальное время только он кричал на меня", - приводит слова датчанина FourFourTwo.

Бендтнер выступал за "Арсенал" с 2005 по 2014 год и выиграл с командой Кубок Англии.

Венгер возглавлял "канониров" с 1996 по 2018 год. Сейчас он руководит отделом глобального развития ФИФА.

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