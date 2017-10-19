Бендтнер: "Считаю, "Зенит" фаворитом Лиги Европы"



Нападающий "Русенборга" Никлас Бендтнер прокомментировал поражение своей команды от "Зенита" (1:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Мы совершили ошибку в начале первого тайма, усложнив себе ситуацию на поле. Но если вы посмотрите на игру в целом, мы смотрелись неплохо. Создали немало моментов для забитого гола. К сожалению, забить много не удалось. Стоит признать, что "Зенит" оказался сильнее нас. Эта команда хорошо организованна. Считаю, эту команду фаворитом Лиги Европы", - приводят слова Бендтнера российские СМИ.

После этого матча "Зенит" с девятью очками лидирует в своей группе Лиги Европы.

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