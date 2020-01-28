Бендтнер станет героем реалити-шоу

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Бендтнер станет героем реалити-шоу

Известный датский футболист Никлас Бендтнер подался в шоу-бизнес, утверждает Goal.com.

По информации источника, 32-летний футболист снимется в реалити-шоу со своей девушкой Филин Рупсторф.

Шоу получило название "Никлас и Филин". В нём зрителей ожидает рассказал о жизни нападающего и его возлюбленной.

32-летний Бендтнер известен по выступлениям за "Арсенал", "Ювентус" и "Вольфсбург". Его последним клубом был "Копенгаген". Сейчас датчанин является свободным агентом.

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