Бендтнер забил 30-й гол за сборную Дании

В ответном стыковом матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 Дания играет с Ирландией.

Один из мячей в этом поединке забил нападающий датчан Никлас Бендтнер.

Этот гол стал для него 30-м в футболке национальной команды и он поднялся на чистое седьмое место среди лучших бомбардиров.

Ближайшим конкурентом 29-летнего Бендтнера является Микаэлю Лаудруп, забивший 37 мячей.

А рекордсменами сборной Дании являются Поуль Нильсен и Йон Даль Томассон (по 52).

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