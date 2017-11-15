Бендтнер забил 30-й гол за сборную Дании

Теги данияниклас бендтнер

Бендтнер забил 30-й гол за сборную Дании

В ответном стыковом матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 Дания играет с Ирландией.

Один из мячей в этом поединке забил нападающий датчан Никлас Бендтнер.

Этот гол стал для него 30-м в футболке национальной команды и он поднялся на чистое седьмое место среди лучших бомбардиров.

Ближайшим конкурентом 29-летнего Бендтнера является Микаэлю Лаудруп, забивший 37 мячей. 

А рекордсменами сборной Дании являются Поуль Нильсен и Йон Даль Томассон (по 52).

Не пропустите: Эриксен стал самым результативным хавбеком отборочного турнира ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Топ-15 самых атакующих команд Европы

Топ-15 самых атакующих команд Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов