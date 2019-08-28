Бендтнер записал эротическое видео со своей девушкой
Известный датский нападающий Никлас Бендтнер опубликовал провокационное видео со своей девушкой Филин Рупсторфф, которая танцует топлесс.
Позже футболист удалил ролик, но его успели сохранить пользователи и разместили видео в сети.
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31-летний Бендтнер с 2017 года выступает за "Русенборг". Всего за норвежский клуб форвард провел 86 матчей во всех турнирах, в которых забил 35 голов и отдал 13 результативных передач. Ранее он играл за "Арсенал", "Бирмингем", "Сандерленд", "Ювентус", "Вольфсбург" и "Ноттингем Форест". За сборную Дании сыграл 81 матч и забил 30 голов.
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