Фото: инстаграм "Боки"\Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Марселя" Дарио Бенедетто вернулся в "Боку Хуниорс", подписав контракт на три года.

Напомним, что в августе 2019 года "Бок" продал форварда в "Марсель" за 14 миллионов евро. За два сезона во французском клубе аргентинец забил 17 мячей в 69 играх.

Прошлым летом его арендовал "Эльче" - испанский клуб, принадлежащий его агенту Кристиану Брагарнику, в котором сам игрок является одним из акционеров.

В нынешнем сезоне он сыграл в 14 матчах за "Эльче", в которых забил два гола.

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