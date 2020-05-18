Бенедикт Хеведес может покинуть "Локомотив"

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Бенедикт Хеведес может покинуть "Локомотив"

Немецкий защитник московского "Локомотива" Бенедикт Хеведес может покинуть клуб летом, сообщает Metaratings.

По сведениям источника, российский клуб согласился отпустить футболистам, хотя его контракт действует еще год. Таким образом, "Локомотив" сэкономит четыре миллиона евро на зарплате игрока за год.  

Стоит отметить, что в январе Хеведес просил отпустить его в "Кельн", но "Локомотив" ответил отказом, так как травмирован был защитник Соломон Кверквелия.

В нынешнем сезоне 32-летний Хеведес провел за "Локомотив" 24 матча во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

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