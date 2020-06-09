Бенедикт Хеведес пожелал "Локомотиву" пробиться в Лигу Чемпионов

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Бенедикт Хеведес пожелал "Локомотиву" пробиться в Лигу Чемпионов

Немецкий защитник Бенедикт Хеведес пожелал удачи своему бывшему клубу московскому "Локомотиву".

"Я очень хочу поблагодарить клуб за то, что он дал мне возможность найти выход из сложившейся ситуации, которое устроило обе стороны. Желаю вам всего наилучшего, успехов в следующем сезоне и в концовке этого чемпионата. Я надеюсь, что вы сможете удержать второе место и вновь сыграть в Лиге чемпионов, где "Локомотив" и должен играть", - приводит слова Хеведеса пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что причиной ухода Хеведеса стали семейные обстоятельства, футболист принял решение остаться в Германии и, скорее всего, перейдет в "Кельн".

Хеведес выступал за "Локомотив" с 2018 года, провел за московский клуб 50 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.

Не пропустите: Семин прокомментировал уход Хеведеса из "Локомотива". | http://soccernews.ru
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