Бенедито: "Мы соберем 18-19 тысяч подписей против руководства "Барселоны"
Агусти Бенедито продолжает сбор подписей для выдвижения вотума недоверия руководству "Барселоны" во главе с Хосепом Марией Бартомеу, сообщает Marca.
По сведениям издания, на данный момент собрано 7 278 подписей членов каталонского клуба. В ближайшие дни в Каталонии будет увеличено количество точек для сбора подписей с 16 до 50.
"Наш план выполнен план на 40 процентов. Когда наша кампания заработает на полную, то мы будем собирать по 400 подписей в день. Уверен, что ко 2 октября мы соберем 18-19 тысяч подписей", - сказал Бенедито.
Напомним, что для отставки руководства клуба необходимо 16 570 голосов.
Стоит отметить, что боссы "Барселоны" считают, что сбор подписей должен закончиться 28 сентября, но Бенедито настаивает на сроке до 2 октября.
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