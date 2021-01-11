Бенедито отказался участвовать в выборах президента "Барселоны"

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Бенедито отказался участвовать в выборах президента "Барселоны"

Бизнесмен Агусти Бенедито не будет участвовать в выборах президента "Барселоны", сообщает El Chiringuito TV.

По сведениям источника, Бенедито не получил достаточное количество голосов для участия в выборах. 

Ранее функционер заявил, что "Барселона", скорее всего, расстанется с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

Выборы президента каталонского клуба состоятся 24 января.

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