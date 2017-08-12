Бенефис Эрнандеса: в первом домашнем матче Слуцкого "Халл" разгромил "Бертон"

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Бенефис Эрнандеса: в первом домашнем матче Слуцкого "Халл" разгромил "Бертон"Параллельно с основным блоком матчей субботней программы Премьер-Лиги проходил ряд поединков дивизионом ниже. В рамках второго тура Чемпионшипа "Халл Сити" Леонида Слуцкого на своем поле принимал одного из аутсайдеров "Бертон Альбион". Первый матч во главе "тигров" можно занести в актив отечественному тренеру, потому как его подопечные сумели увезти ничью из Бирмингема, где хозяйничает уже богатенькая "Астон Вилла". "Пивовары" успели провести две официальные встречи. В первом туре команда Найджела Клафа минимально уступила "Кардиффу", а на неделе взяла верх над "Олдхэмом" в первом туре розыгрыша Кубка лиги.

Леонид Слуцкий не стал менять стартовый состав – на поле появились те же одиннадцать футболистов, что и неделю назад. Что касается "Бертона", то только четыре игрока из стартового протокола с первых минут играли кубковый матч, остальным исполнителям был предоставлен отдых.

Поединок начался с неприятного столкновения Уорнока и Боуэна. Известный своими выступлениями за "Ливерпуль" левый защитник не смог продолжить встречу, а вместо него на поле появился Ллойд Дайер. Не успели гости провести замену, как "тигры" повели в счете. Абель Эрнандес из убойной позиции расстрелял нижний левый угол ворот Байуотера. Прогнозируемо хозяева полностью завладели территориальным преимуществом, заставляя игроков "Бертона" от бессилия все чаще нарушать правила. "Янтарно-черные" не давали покоя голкиперу "пивоваров". Ближе к середине первого тайма Клукас едва не засветил "двоечку" на табло стадиона "Кей Си", пробивая из-за пределов штрафной площади, но Байуотер в блестящем прыжке выручил свою команду.

На 33-й минуте сработала классическая футбольная поговорка, и гости сравняли счет. Джексон Ирвин отличился красивым голом. Как только "Бертон" стал чувствовать себя увереннее, тут же, еще до перерыва все тот Ирвин оставил свою команду в меньшинстве, схлопотав два "горчичника" за менее, чем десять минут.

Переведя дух, "Халл Сити" после перерыва осадил штрафную площадь соперника. "Пивовары" не в силах были долго отбиваться, следствием чего стал гол Камила Гросицки в дебюте второго тайма, а через три минуты уже Эрнандес добил подопечных Найджела Клафа. Уругвайский форвард сполна воспользовался ошибкой Бакстона и пробил точно в угол впритирку со штангой. По сути, шансов отыграться у "Бертона", тем более, вдесятером не было. "Тигры" же продолжили куражится, а матч в свой собственный бенефис превратил Эрнандес, оформив в середине второго тайма хет-трик, и тем самым установив окончательный счет поединка.

Таким образом, в первом домашнем матче Леонида Слуцкого в Англии "Халл" легко разобрался с "Бертон Альбион".

"Халл Сити"  "Бертон Альбион" – 4:1

Голы: Эрнандес, 7 – 1:0, Ирвин, 33 – 1:1, Гросицки, 51 – 2:1, Эрнандес, 54 – 3:1, Эрнандес, 68 – 4:1

"Халл Сити": Макгрегор, Айна, Доусон, Хектор, Кларк, Боуэн, Хенриксен, Клукас (Мейлер, 72), Гросицки (Ларссон, 74), Кэмпбелл, Эрнандес (Диоманде, 69)

"Бертон": Байуотер, Нэйлор, Макфазин, Бакстон, Лунд, Мерфи, Акпан (Сбарра, 71), Ирвин, Уорнок (Дайер, 6), Сорделл (Флэнаган, 55), Акинс

Удаление: Ирвин (38)

Богдан Архипенко

Не пропустите! Отчет матча "Уотфорд" - "Ливерпуль" | http://soccernews.ru

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