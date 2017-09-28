Бенефис Фернандеша: "Локомотив" за 17 минут разгромил "Злин"

Московский "Локомотив" после ничейного результата с датским "Копенгагеном" встретился в Москве с чешским клубом "Злин".

"Железнодорожники" с первых минут игры обрушились на ворота соперника, что вылилось в пенальти. Его Алексей Миранчук, которому Гайи ногой зарядил по носу. Арбитр матча взял паузу, а затем указал на "точку". К мячу подошел Мануэль Фернандеш, четко выстреливший в левый угол, Достал же улетел в правый. Спустя три минуты "Локомотив" удвоил счет: Эдера бросили в прорыв по правому флангу, португалец приблизился к штрафной "Злина", а затем отпасовал в центр на Фернандеша, в касание отправивший мяч в угол ворот – Достал свою команду снова спасти не сумел.

"Локомотив" забил два быстрых мяча и немного расслабился, чем едва не воспользовался Диоп. Нападающий отобрал мяч у Кверквелии, а затем пробил по воротам, однако игровой снаряд разминулся с правой штангой. Хозяева ответили на это своей атакой, в результате которой Фернандеш оформил хет-трик за 17 минут. Миранчук прошел по левому краю, затем откатил мяч назад на Ференандеша, а тот снова точно пробил в касание – в подкате ему пытался помешать Ирачек, но мяч все же оказался в сетке.

После резвого начала игра успокоилась, хозяева уже не так часто шли вперед, "Злин" пытался что-то изобрести в атаке, но у него мало что получалось. Команды обменялись моментами лишь в концовке тайма: после скидки от Эдера из неплохой позиции прямо во вратаря пробил Фарфан, а затем реакцию продемонстрировал Гильерме, отразив выстрел Гольцера.

Второй тайм заметно уступил первому в количестве опасных моментов, "Локомотив" уже никуда не спешил, гости же пытались активизироваться, но им не хватало исполнительского мастерства. "Злин" довольно часто бил по воротам, но в створ попал только один раз, "Локомотив" же второй тайм провел в пешеходном темпе, лишь два раза выстрелив по владениям Достала, но мяч также в створ не полетел.

Команда Юрия Семина сумела разгромить "Злин", забив три мяча за 17 минут, после чего экономила силы. В следующем матче "железнодорожникам" предстоит сразиться с молдавским "Шерифом".

"Локомотив" – "Злин" 3:0

Голы: Фернандеш с пенальти, 3 – 1:0; Фернандеш, 6 – 2:0; Фернандеш, 17 – 3:0

"Локомотив": Гильерме, Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев (Ротенберг, 88), Тарасов, Фернандеш, Фарфан (Ан. Миранчук, 46), Денисов, Ал. Миранчук (Коломейцев, 76), Лысов, Эдер.

"Злин": Достал, Гольцер, Гаич, Вукадинович, Бачо, Матейов (Копечный, 66), Траоре, Экпай, Ирачек, Диоп (Богель, 78), Железник (Механович, 46).

Вячеслав Горбачев

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