Бенефис Гризманна: "Атлетико" громит "Леганес"

"Атлетико" в матче 26 тура Примеры встретился с "Леганесом", который не может выиграть в пяти последних матчах. Не стала исключением и встреча на "Ванда Метрополитано". "Атлетико" с первых минут бросился в атаку, сломив сопротивление обороны "Леганеса", отправив в ворота четыре мяча.

"Матрасники" начали очень активно, тем не менее, именно гостям удалось создать первый момент на контратаке. Габриэль подхватил мяч, затем отдал пас на Геррейро, но тот не попал в створ из выгодной позиции. После этого "Атлетико" ответил своим моментом: Гризманн попал в перекладину после удара со штрафного. Вторая перекладина спасла уже ворота хозяев, когда Гумбао прицельно пробивал с дальней дистанции, тут же последовало добивание, но мяч полетел в Филипе Луиса.

После обмена моментами "Атлетико" сумел забить два гола, которые остудили пыл гостей. На 26 минуте Коке вывел один на один Гризманна, а тот не оставил шансов Куэльяру. Через 10 минут Антуан четко исполнил штрафной удар, сняв паутину с верхнего угла ворот "Леганеса". Сразу же Гризманн мог оформить хет-трик, но в итоге отложил его до второго тайма. Француз снова вышел один на один, перекидывал Куэльяра, но вместе с ним перебросил и ворота.

Во втором тайме Гризманн снова выстрелил дуплетом: Антуан пробил в девятку после передачи Филипе Луиса, а через 10 минут замкнул прострел Косты.

После сделанного покера Гризманн уступил свое место на поле Фернандо Торресу, но тот почин француза не поддержал. Атаки "Атлетико" утратили свою остроту, "Леганес" же мог забить гол престижа в конце встречи, но Гарсия попал в каркас ворот.

"Атлетико" одержал уверенную победу и теперь команде из Мадрида предстоит сыграть важнейший матч на "Камп Ноу", который может решить судьбу чемпионства, если каталонцы наберут три очка.

"Атлетико" - "Леганес" 4:0

Голы: Гризманн, 26 - 1:0, Гризманн, 36 - 2:0; Гризманн, 56 - 3:0, Гризманн, 67 - 4:0

"Атлетико": Облак, Врсалько, Годин, Хименес, Филипе Луис, Корреа, Сауль, Томас (Витоло, 60), Коке, Коста (Гамейро, 73), Гризманн (Торрес, 73).

"Леганес": Куэльяр, Зальдуа, Бустинза, Мантовани, Рико (Амрабат, 46), Эрасо (Наранхо, 56), Габриэль (Мосо, 48), Муньос, Гумбао, Омар, Геррейро.

Вячеслав Горбачев

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