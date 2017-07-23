Бенефис Неймара: бразилец дважды поразил ворота "Ювентуса"

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Бенефис Неймара: бразилец дважды поразил ворота "Ювентуса"

Форвард "Барселоны" Неймар отличился дублем в первом тайме матча "International Champions Cup" против туринского "Ювентуса".

25-летний бразилец поразил ворота "бьянконери" на 15-й и 26-й минутах встречи. Особо стоит отметить второй гол, когда звёздный футболист обыграл в штрафной площадке всех защитников команды-соперника.

Не пропустите: Лидеры "Барселоны" попросили Неймара остаться в клубе. | http://soccernews.ru

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