Бенефис Неймара: бразилец дважды поразил ворота "Ювентуса"

Форвард "Барселоны" Неймар отличился дублем в первом тайме матча "International Champions Cup" против туринского "Ювентуса".

25-летний бразилец поразил ворота "бьянконери" на 15-й и 26-й минутах встречи. Особо стоит отметить второй гол, когда звёздный футболист обыграл в штрафной площадке всех защитников команды-соперника.

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