"Беневенте" побил антирекорд "Манчестер Юнайтед" по числу поражений на старте сезона в топ-5 лиг

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"Беневенте" побил антирекорд "Манчестер Юнайтед" по числу поражений на старте сезона в топ-5 лиг
В матче 13-го тура чемпионата Италии "Беневенто" проиграл "Сассуоло" со счетом 1:2.

Это поражение стало для клуба 13-м подряд. 

Таким образом "Беневенто" установил новый антирекорд в топ-5 европейских лигах по числу поражений на старте сезона.

Прежнее "достижение" принадлежало "Манчестер Юнайтед", который в 1930 году стартовал с 12 поражений.

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