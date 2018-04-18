"Беневенто" - "Аталанта" - 0:3 (обзор)

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"Беневенто" - "Аталанта" - 0:3 (обзор)Смотрите видеообзор матча 33-го тура итальянской Серии А, в котором "Аталанта" из Бергамо на выезде разгромила "Беневенто".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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3 Рома 33 64
4 Лацио 33 64
5 Интер Милан 33 63
6 Милан 33 54
7 Аталанта 33 52
8 Сампдория 33 51
9 Фиорентина 33 51
10 Торино 33 47
11 Болонья 33 38
12 Дженоа 33 38
13 Сассуоло 33 34
14 Удинезе 33 33
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16 Кьево 33 31
17 СПАЛ 33 29
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