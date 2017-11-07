"Беневенто" близок к антирекорду европейского футбола

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"Беневенто" близок к антирекорду европейского футбола

"Беневенто" на старте этого сезона проиграл 12 матчей подряд в Серии А.

Таким образом, "ведьмы" в шаге от антирекорда европейского футбола. Сейчас же, как сообщает Marca, итальянская команда сравнялась с показателем "Манчестер Юнайтед", который в сезоне 1930/31 также уступил в 12 играх кряду на старте сезона.

Напомним, что в следующем туре чемпионата Италии "Беневенто" дома сразится с "Сассуоло". Поединок состоится 19 ноября.  

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