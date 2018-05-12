"Беневенто" – "Дженоа" - 1:0 (обзор)

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"Беневенто" – "Дженоа" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 37-го тура итальянской Серии А между "Беневенто" и "Дженоа".

Не пропустите: Матч без мотивации: "Беневенто" взял верх над "Дженоа". | http://soccernews.ru

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