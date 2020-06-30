"Беневенто" Филиппо Индзаги добился повышения в классе, установив рекорд Серии Б

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"Беневенто" Филиппо Индзаги добился повышения в классе, установив рекорд Серии Б

"Беневенто" стал первой командой, которая добыла путёвку из Серии Б в Серию А по итогам сезона 2019/20.

"Ведьмы" набрали 76 очков в 31 туре второго итальянского дивизиона, что является рекордным показателем для турнира.

Напомним, что "Беневенто" с прошлого лета возглавляет Филиппо Индзаги.

Команда во второй раз в истории выступит в Серии А. Впервые это произошло в сезоне 2016/17.

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